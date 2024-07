Merkur im Löwen ab 2. Juli 2024: Diesen 3 Sternzeichen verhilft er zu unglaublichen Erfolgen!

Auch Skorpione dürfen sich durch den Löwe-Merkur über sehr starke Wochen freuen. Sie wissen genau, was Sie wollen, und entwickeln einige tolle Ideen, um Ihre Ziele zu erreichen. Merkur stärkt zudem Ihr Selbstbewusstsein und lässt damit alte Zweifel endlich verschwinden. Dadurch trauen Sie sich mehr, verlassen sich auf Ihre Stärken und können all das anpacken, was Sie sich schon so lange vorgenommen haben.

Achten Sie nur darauf, nicht zu viel auf einmal zu wollen, und arbeiten Sie Ihre Vorhaben der Reihe nach ab, lieber Skorpion. Dann ist Ihnen der Erfolg sicher!

Ihr Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Skorpion