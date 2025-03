Das Mondfinsternis-Horoskop ab dem 14.03.25: Sternzeichen Krebs

Als gefühlvoller Krebs hängen Sie oft an Menschen und Situationen, die längst nicht mehr in Ihr Leben gehören. Ihr Herz ist tief, doch es darf nicht zur Last werden. Schließlich haben Sie sich inzwischen aus dem Banne Plutos befreit und sind nun bereit, sich neu im Privaten und Beruflichen zu erfinden. Der Vollmond in der Jungfrau zeigt Ihnen an, welche Ketten Sie sich selbst auferlegt haben – und wie befreiend es sein kann, sie zu sprengen. Wenn Sie den Mut aufbringen, alte Sorgen loszulassen, wird Ihnen das Universum ein Geschenk machen: Ein Herzenswunsch, den Sie lange gehegt haben, könnte nun in Erfüllung gehen. Die wahre Liebe, nämlich die zu sich selbst, wartet auf Sie.

Ihr Mantra:

Ich lasse los und lade Neues in mein Leben ein.