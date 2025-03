Das Mondfinsternis-Horoskop ab dem 14.03.25: Sternzeichen Zwillinge

So viele Möglichkeiten, so viele Wege – und doch schienen Sie, lieber Zwilling, in den letzten Monaten keinen klaren Kurs zu finden. Besonders in beruflichen Dingen haben Sie sich in zahlreichen Optionen verloren und konnten sich nicht entschließen, wohin die Reise gehen soll. Doch dieser Vollmond gibt Ihnen den entscheidenden Impuls, der alles verändert: Sie spüren deutlich, was Ihnen wirklich am Herzen liegt, welcher Karriereschritt nun gemacht werden muss und welche Türen Sie endlich schließen dürfen. Lassen Sie sich auf diesen Prozess ein, und Sie werden sehen, dass Klarheit Ihnen neuen Mut schenkt. Berufliche Erfüllung und das Glück sind viel näher, als Sie dachten.

Ihr Mantra:

Ich erkenne meinen Herzensweg und wähle ihn voller Zuversicht.