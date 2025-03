Das Mondfinsternis-Horoskop ab dem 14.03.25: Sternzeichen Skorpion

Verbindlichkeit und Authentizität sind für Sie wichtig – nicht nur, wenn es um die Liebe geht. Um dies zu erreichen, nehmen Sie gern einiges auf sich und sind fähig, Ihre persönlichen Bedürfnisse hinten anzustellen. Doch manchmal halten Sie sich zu lange an alten Verletzungen fest. Der Vollmond in der Jungfrau fordert Sie jetzt auf, tief durchzuatmen und all das loszulassen, was Ihre Seele belastet. Er schenkt Ihnen das sichere Gefühl, dass Sie nicht an Dingen festhalten müssen, um zu beweisen, dass Sie stark sind. Wenn Sie den Mut haben, sich von altem Schmerz zu befreien, werden Sie Beziehungen aufbauen, die Ihren Werten wahrhaft entsprechen.

Ihr Mantra:

Ich löse mich von allem, was mich zurückhält, und öffne mich für tiefe Erfüllung.