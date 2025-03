Das Mondfinsternis-Horoskop ab dem 14.03.25: Sternzeichen Widder

Sie, lieber Widder, müssen wirklich entflammen, um wahrhaft glücklich in der Liebe zu sein. Leider haben sich Ihre Flammen zumeist bald als Strohfeuer entpuppt. Ihre intensiven Gefühle sind eben nicht für die Ewigkeit bestimmt. In diesem Winter ist in Ihnen jedoch der Wunsch gereift, mehr Verlässlichkeit und Stabilität in Partnerschaften zu erleben. Wenn sich nun der Vollmond in der Jungfrau am Freitag ereignet, steigert sich dieses Bedürfnis. Lassen Sie unbefriedigende Affären ziehen, dann warten neue, langfristige Verbindungen auf Sie. Besonders wenn Sie nun in Sachen Karriere Gas geben, kann es gut sein, dass Ihnen Ihr Seelenmatch zugeführt wird.

Ihr Mantra:

Ich bin bereit für langfristiges Liebesglück und öffne mich einer neuen Chance.