Das Mondfinsternis-Horoskop ab dem 14.03.25: Sternzeichen Stier

Sie, lieber Stier, sind schon lange sicher, was Ihnen zu Ihrem Glück fehlt. Dennoch gab es zuletzt einige Unsicherheiten in Ihrem Leben, die an Ihrer sonst so stabilen Natur gerüttelt haben. Besonders in Herzensangelegenheiten fühlten Sie sich hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch nach Sicherheit und der Sehnsucht nach einer Veränderung. Doch mit dem Vollmond in der Jungfrau erkennen Sie jetzt klar, was Ihnen wirklich guttut – und was Sie loslassen müssen. In dieser magischen Nacht dürfen Sie alte Ängste verabschieden und Platz für das Glück schaffen, das schon lange auf Sie wartet. Wenn Sie sich trauen, loszulassen, kann sich Ihr Herzenswunsch endlich erfüllen.

Ihr Mantra:

Ich befreie mich von der Vergangenheit und öffne mein Herz für die wahre Liebe.