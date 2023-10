Das Mondfinsternis-Horoskop für den 28.10.2023 für das Sternzeichen Stier

Wenn Sonne und Merkur durch Ihr Gegenzeichen ziehen, lieber Stier, ist mit Turbulenzen zu rechnen. Jetzt zeigt sich, was man wirklich über Sie denkt. So manch vermeintlicher Freund oder Kollege entpuppt sich da als wenig wohlgesonnen.

In gewisser Weise tragen Sie selbst eine Mitschuld an dieser unangenehmen Enthüllung: Seit der ungestüme Uranus durch Ihr Zeichen reist, sind Sie selbstbewusster geworden. Menschen, die Sie lieber weiterhin klein und ängstlich sehen, gefällt das keineswegs. Sie lassen sich nicht mehr so leicht führen, äußern Ihre Meinung, sind unbequem. Gut so! Sie sind auf dem richtigen Weg! Nutzen Sie unbedingt die Vollmondfinsternis und machen Sie einen weiteren Schritt nach vorn.

Ihr Mondfinsternis-Mantra: Ich lebe meine Berufung!

Artikelbild und Social Media: Collage mit Anastasiia Shavshyna/iStock und Astrowoche.de