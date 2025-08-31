Das Mondfinsternis-Horoskop für die Woche ab dem 01.09.2025: Sternzeichen Fische

Liebe Fische-Geborene, diese Finsternis berührt Sie auf tiefster Ebene – denn sie fällt in Ihr Zeichen. Und damit auch auf Ihre innerste Sehnsucht. Vielleicht spüren Sie nun besonders stark, wo Sie sich aufgeben, um geliebt zu werden. Saturn in Ihrem Zeichen bringt Klarheit, aber auch Konfrontation. Alte Illusionen zerbrechen. Menschen zeigen ihr wahres Gesicht und Sie erkennen vielleicht, wo Sie sich selbst zu wenig zugetraut haben. Das mag im ersten Moment wehtun, doch jede Erkenntnis kann uns befreien. Denn Ihr Kraft liegt in Ihrer Fähigkeit, auch im Chaos zu fühlen, was richtig ist. Nutzen Sie diese Tage, um gesunde Grenzen zu setzen.

Ihr Mantra zur Mondfinsternis:

„Ich höre auf mein Bauchgefühl und handle nie gegen meine Intuition.“