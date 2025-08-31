Diese 3 Sternzeichen starten in der Woche ab dem 01.09.2025 voller Glück in den neuen Monat!

Sie sind wie ausgewechselt, lieber Stier! Statt an Routinen festzuhalten, schlagen Sie jetzt ganz neue Richtungen ein. Das ist super für Ihre persönliche Entwicklung. Woher dieser Sinneswandel kommt? Wahrscheinlich von den positiven Einflüssen der Sonne und des Merkurs. Der Kommunikationsplanet gesellt sich am Dienstag nämlich zur Sonne in die Jungfrau. Die dominierenden Erdzeichen-Energien tun Ihnen ausgesprochen gut. Außerdem schaffen Sie es, all Ihre Ideen überzeugend und dennoch rücksichtsvoll rüberzubringen. Da kann man Ihnen ja nur zustimmen. Wie toll! Sie können jetzt richtig etwas bewegen.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Am Wochenende erwartet uns ein Vollmond in den Fischen. Bereiten Sie sich schon mal auf starke spirituelle Energien vor!