Das Mondfinsternis-Horoskop für die Woche ab dem 01.09.2025: Sternzeichen Wassermann

Sie denken gern weit und unkonventionell, lieber Wassermann. Doch dieser Mond richtet den Blick nicht nach vorn, sondern nach innen. Und dort warten Themen, die sich nicht mit Logik lösen lassen: Verlust, Nähe, Verletzlichkeit. Vielleicht spüren Sie jetzt besonders deutlich, wie schwer es Ihnen fällt, sich auf andere einzulassen. Nicht, weil Sie nicht lieben, sondern weil alte Erfahrungen Ihnen beigebracht haben, sich lieber zu distanzieren. Das Quadrat zwischen Merkur und Uranus konfrontiert Sie mit einem inneren Widerspruch. Zum einen sehnen Sie sich nach Verbindungen und zum anderen ziehen Sie sich immer zurück, sobald es ernst wird. Was braucht Ihr Herz wirklich und was müssen Sie verändern, damit Sie sich endlich ganz zeigen können?

Ihr Mantra zur Mondfinsternis:

„Ich lasse mich nicht von meinen Ängsten leiten.“