Das Mondfinsternis-Horoskop für die Woche ab dem 01.09.2025: Sternzeichen Steinbock
Aus der Serie: Das Mondfinsternis-Horoskop für die Woche ab dem 01.09.2025: Jetzt kann sich alles ändern!
So können die Mondfinsternis und der Vollmond Ihr Schicksal ab dem 01.09.2025 verändern, lieber Steinbock!
Lieber Steinbock, Sie tragen oft mehr Verantwortung, als gut für Sie ist. Und manchmal merken Sie gar nicht, wie sehr Sie sich selbst damit einengen. Diese Mondfinsternis beleuchtet genau das. Wo leben Sie aus Pflichtgefühl und wo aus wahrer Überzeugung? Merkur und Saturn lassen Sie nun erkennen, dass hinter Ihrer Disziplin oft die Angst vor dem Versagen steckt. Doch das Leben besteht nicht nur aus Leistung. Es will auch gelebt, geliebt, gespürt werden. Wenn Sie innehalten, spüren Sie vielleicht, wie müde Ihre Seele ist…
Ihr Mantra zur Mondfinsternis:
„Ich lasse meine Seele ruhen.“
