Das Mondfinsternis-Horoskop für die Woche ab dem 01.09.2025: Sternzeichen Skorpion
Aus der Serie: Das Mondfinsternis-Horoskop für die Woche ab dem 01.09.2025: Jetzt kann sich alles ändern!
So können die Mondfinsternis und der Vollmond Ihr Schicksal ab dem 01.09.2025 verändern, lieber Skorpion!
Manchmal vergraben Sie Ihre wahren Gefühle so tief, dass selbst Sie sie kaum noch spüren. Aus Angst davor, verletzt zu werden. Doch dieser karmische Mond verlangt, dass Sie ehrlich zu sich sind. Sie erkennen nun vielleicht, wo sich Misstrauen eingeschlichen hat. Wo alte Kränkungen Sie hart gemacht haben. Wo Sie Kontrolle ausüben, um nicht wieder ohnmächtig zu sein. Doch das Leben will Sie nicht bestrafen. Es lädt Sie ein, sich zu wandeln. Es könnte eine Begegnung geben, die etwas aufbricht. Lassen Sie sich fallen und geben Sie sich den Energien dieser Schicksalswoche hin.
Ihr Mantra zur Mondfinsternis:
„Meine Vergangenheit bestimmt nicht meine Zukunft.“