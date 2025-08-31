Das Mondfinsternis-Horoskop für die Woche ab dem 01.09.2025: Sternzeichen Waage

Als Waage wünschen Sie sich Harmonie und gehen dafür oft über Ihre eigenen Bedürfnisse hinweg. Doch dieser Mond lässt keinen Schein gelten. Er zeigt Ihnen, wo Sie sich selbst verlieren, weil Sie Konflikte vermeiden. Saturn in den Fischen rückt das Thema Beziehung in den Fokus. Versuchen Sie, anderen zu gefallen, statt Sie selbst zu sein? Vielleicht haben Sie gelernt, dass Liebe dann sicher ist, wenn Sie sich anpassen. Doch genau dieser Glaubenssatz will nun korrigiert werden. Denn er hält Sie gefangen in Verstrickungen, die nicht zu Ihnen gehören. Erst, wenn Sie aufhören, es immer allen recht machen zu wollen, begegnen Sie Menschen, die Sie wahrhaftig lieben!

Ihr Mantra zur Mondfinsternis:

„Ich stehe zu mir, auch wenn es andere stört.“