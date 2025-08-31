Das Mondfinsternis-Horoskop für die Woche ab dem 01.09.2025: Sternzeichen Schütze

Sie lieben die Weite, lieber Schütze. Doch manchmal fliehen Sie auf diese Art vor Ihrer Traurigkeit. Diese Mondfinsternis holt Sie genau dorthin zurück: in die Tiefe, die Sie sonst gern überspringen. Mars im Quadrat zu Jupiter wirkt, wie ein Verstärker und auf einmal wird alles ein bisschen emotionaler, als Ihnen lieb ist. Vielleicht drängt Ihr Fluchtinstinkt Sie wieder nach vorn, obwohl Ihre Seele noch zögert. Alte Muster könnten sich zeigen, wenn Sie übers Ziel hinausschießen, ohne dabei zu fühlen. Wovor laufen Sie wirklich weg?

Ihr Mantra zur Mondfinsternis:

„Ich darf rasten, auch wenn ich noch nicht am Ziel bin.“