Das Mondpausen-Horoskop ab dem 7. Juli 2025: Sternzeichen Skorpion

Lieber Skorpion, Ihre Gefühle sind diese Woche Ihr Kompass, auch wenn sie sich manchmal widersprüchlich anfühlen. Die Mondpausen sind ein Geschenk, um das Chaos in Ihrem Herzen zu ordnen und zu erkennen, was Sie wirklich wollen. Vertrauen Sie darauf, dass Sie auch in dieser Stille stark sind – vielleicht sogar stärker als je zuvor. Vermeiden Sie es, jetzt Machtspiele zu spielen oder alles kontrollieren zu wollen. Stattdessen dürfen Sie sich erlauben, sich von Ihrer verletzlichen Seite zu zeigen, ohne schwach zu werden. Denn hier liegt Ihre größte Kraft: In dem Mut, sich selbst authentisch zu geben. Lassen Sie zu, dass die Mondstille Ihre Wahrheit ans Licht bringt.

Ihr magisches Mondmantra:

"Ich bin stark genug, um weich zu sein."