Das Mondpausen-Horoskop ab dem 7. Juli 2025: Sternzeichen Fische

Liebe Fische, die Mondpausen wirken auf Sie stets wie sanfte Träume. Sie führen Sie in Ihr Innerstes und zeigen Ihnen die Zauberwelt, in der Ihre Fantasie besonders gedeiht. Vor allem zum Ende der Woche können Sie Ihre Gefühle und Sehnsüchte ohne Angst vor Verlust betrachten. Vertrauen Sie darauf, dass Ihre Empfindsamkeit eine Stärke ist. Vermeiden Sie es, jetzt Erwartungen anderer zu erfüllen oder alles für alle lösen zu wollen. Stattdessen dürfen Sie in sich selbst die Liebe finden, die Sie suchen. Dort wartet eine Kraft, die größer ist als jede Angst. Und diese Stille wird Ihnen zeigen, dass Ihr Herz zu allem Ja sagen darf, was Sie wirklich erfüllt.

Ihr magisches Mondmantra:

"Ich bin mein sicherster Ort."