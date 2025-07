Das Mondpausen-Horoskop ab dem 7. Juli 2025: Sternzeichen Schütze

Lieber Schütze, Ihr Bedürfnis nach Freiheit beginnt stets im Herzen und genau dort führen Sie die Mondpausen in dieser Woche hin. Ihre Gefühle brauchen jetzt keine Bühne, sondern einen stillen Platz, um sich zu zeigen. Vertrauen Sie besonders in der ersten Mondstille darauf, dass nicht jede Sehnsucht sofort erfüllt werden muss, sondern erst einmal verstanden werden darf. Vermeiden Sie es, jetzt neue Abenteuer zu suchen, nur um sich von sich selbst abzulenken. Stattdessen dürfen Sie den Moment genießen, in dem Sie ganz bei sich sind. Denn manchmal liegt das größte Abenteuer darin, still zu sein. So erkennen Sie, dass Ihr innerer Frieden Ihre größte Freiheit ist.

Ihr magisches Mondmantra:

"Ich vertraue dem Weg, der in mir beginnt."