Das Neptun-Horoskop für den Widder

Gehen Sie keinerlei Kompromisse ein. Stehen Sie stur zu Ihren Wünschen, Ihren Bedürfnissen und Ihren Erwartungen in der Partnerschaft und in der Freundschaft. Das ist der beste Schutz gegen Glücksräuber – jene labilen, wankelmütigen Menschen, die sich nicht über ihre Empfindungen und ihre Ziele sicher sind, die niemals konsequent zur eigenen Meinung stehen. Weil sie ewig zweifeln, nicht so recht wissen, was sie eigentlich erreichen wollen, wohin sie sich orientieren sollen – und die sich in ihrer Unsicherheit an Sie hängen, Ihnen nur die Zeit stehlen und das Glück rauben. Sie brauchen keinen starken Partner, keine starken Freunde. Sie brauchen Menschen, die nicht nur an sich denken, das tun Sie selber, sondern die Sie aufbauen, die auch mal einen Schritt zurücktreten. Und das Beste aus Ihnen herausholen, Sie entscheiden lassen, weil Sie selbst nicht den Mut dazu finden.