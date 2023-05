Das Neptun-Horoskop für den Stier

Umgeben Sie sich mit Menschen, die genau wissen, was sie wollen, die in ihrem Leben es schon zu was gebracht haben und eine gewissen finanzielle Sicherheit bieten können. Das ist Ihr bester Schutz gegen die Glücksräuber, die Sie unbewusst anziehen, die stets die Schuld für ihr Scheitern anderen zuschieben und von Ihnen ständig finanzielle Hilfe erwarten und immer wieder Geld leihen. Sie haben einen Hang zu diesen Freunden, Partnern oder Kollegen, die nichts auf die Reihe kriegen und Ihnen nur Ihr Glück rauben. Sie haben den reifen Partner oder Freund verdient, an den Sie sich anlehnen können, auf den Verlass ist und der Sie mit einer stabilen Lebenseinstellung stützt.