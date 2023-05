So bleibt der Widder mithilfe seines Sternzeichens gesund

Eine Kopfmassage soll man am besten vor einem Bad durchführen. So kann man auch die Haare mit Öl einmassieren und hinterher das übrig gebliebene Öl abwaschen. Entspannen Sie sich zunächst. Streichen Sie mit Ihren beiden Händen immer wieder über die Stirn, so als würden Sie Ihre Falten wegstreichen. Beginnen Sie dann, Ihre gesamte Kopf- und Gesichtshaut zu massieren und dabei immer mehr Druck auszuüben. Sparen Sie nicht mit Öl. Vor allem Ihre Kopfhaut nimmt Öl (am besten Kokosnussöl) sehr dankbar auf.

Die aller­meis­ten Menschen halten sich in zu trockenen Räumen auf, was die Kopfhaut mit der Zeit austrocknen lässt. Nachdem Sie Ihre Kopfhaut gründlich massiert haben, beginnen Sie Ihre Ohren zu reiben und zu drücken. Üben Sie ruhig einen festen Druck aus, so stark, dass es gerade noch angenehm ist. Massieren Sie Ihre Ohrläppchen ausgiebig, fahren Sie mit Ihren Fingern vorsichtig auch in die Ohrmuscheln und in den Gehörgang.

Autor: Erich Bauer

