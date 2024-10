Das Sonnenfinsternis-Horoskop ab dem 02.10.24 für das Sternzeichen Zwillinge

Diese Sonnenfinsternis beleuchtet Ihre Kommunikationsfähigkeit in Beziehungen, lieber Zwilling. Als Zeichen, das von Natur aus neugierig und gesprächig ist, haben Sie vielleicht schon festgestellt, dass das Zuhören manchmal zu kurz kommt. Jetzt ist der perfekte Moment, um die Kommunikation in Ihrer Partnerschaft zu vertiefen. Achten Sie darauf, Ihre Worte mit Bedacht zu wählen und auf die nonverbalen Signale Ihres Gegenübers zu achten. Nutzen Sie diese Zeit, um Missverständnisse auszuräumen und Ihre Bindung zu stärken. Das bewusste Einfühlen in die Gedanken und Gefühle Ihres Partners kann wahre Wunder für Ihre Beziehung bewirken.

Ihre Liebeswunder-Affirmation:

„Ich kommuniziere offen und höre mit Liebe zu.“