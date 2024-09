Herbsttypologie: So machen Jungfrauen das Beste aus der goldenen Jahreszeit!

Endlich wieder eine neue Jahreszeit, die Ihnen den perfekten Anlass bietet, um alles umzudekorieren, neue Pläne zu schmieden und den ganzen Herbst durchzuorganisieren. Sie lieben es, wenn Ihr Umfeld sich verändert und Ihnen die Gelegenheit bietet, neue Ordnung in den Umschwung zu bringen. Außerdem verabschieden Sie als Geburtstagskind den Spätsommer und begrüßen den Herbst. Daher bereitet Ihnen der Jahreszeitenwechsel meistens gute Laune!

Das Einzige, was Sie gar nicht mögen ist, wenn Ihre Pläne nicht aufgehen oder Elemente beinhalten, die Sie nicht mit einplanen können. Im Herbst ist das häufig das Wetter. Spontan das Beste aus der Situation zu machen, obwohl nicht alles so funktioniert, wie Sie es sich vorgestellt haben, ist nicht Ihre Stärke. Da kann es schon mal passieren, dass Sie an einem Regentag besonders schlecht gelaunt sind und Ihr Umfeld das zu spüren bekommt.

Ihr Tipp für den Herbst:

Als Erdzeichen sind Sie der Natur sehr verbunden. Deshalb haben Sie jetzt auch viel Spaß daran, zu beobachten, wie sie sich verändert. Aber die Natur ist nun mal nicht planbar und genau dafür lieben Sie sie insgeheim auch. Versuchen Sie also auch, das Wetter als Teil davon zu sehen, und seien Sie nicht böse auf sie, wenn sie mal einen Plan von Ihnen ins Wasser fallen lässt. Als Mantra hilft Ihnen dabei: "Ich kann nicht alles vorhersehen und das ist in Ordnung!"