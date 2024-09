Herbsttypologie: So machen Skorpione das Beste aus der goldenen Jahreszeit!

Der Herbst ist Ihre Saison, lieber Skorpion! Und das ist wörtlich gemeint, da die Sonne in dieser Jahreszeit in Ihrem Zeichen steht und Sie Ihren Geburtstag feiern dürfen. Vielleicht ist das auch der Grund für Ihren Hang zu allem, was mysteriös und geheimnisvoll ist. Sie lieben die Spooky-Season mit Ihren tiefgründigen und leidenschaftlichen Geheimnissen. Jetzt blühen Skorpione so richtig auf und genießen die Halloween-Zeit in vollen Zügen!

Diese dramatische Atmosphäre kann allerdings auch gefährlich werden! Vor allem für Single-Skorpione, die jetzt zu Liebeskummer und Einsamkeit neigen. Die Cuffing-Season (die Zeit, in der man eine*n Partner*in an sich binden möchte, um die dunklen Monate nicht alleine zu verbringen) beginnt und Skorpione sehnen sich nach ihrer besseren Hälfte. Davon dürfen Sie sich den goldenen Herbst jetzt aber auf keinen Fall verderben lassen!

Ihr Tipp für den Herbst:

Selbst wenn Sie in diesem Jahr einen Single-Herbst verbringen, heißt das nicht, dass Sie alleine sind. Schließlich kann man kuschelige Tage auch mit einer guten Freundin, einem guten Freund, der Familie oder ganz alleine verbringen. Suchen Sie sich die Gesellschaft, die Ihnen guttut, und befreien Sie sich von der Erwartungshaltung, dass mit einer*einem Partner*in alles schöner ist. Das Mantra, das auch vergebene Skorpione jetzt nutzen können, lautet: "Im Herbst mache ich es mir mit meinen Lieblingsmenschen gemütlich!"