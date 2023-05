Das Neumond-Horoskop im November 2021 für den Schützen

Sie sind der Ritter der Wahrheit, der Kämpfer gegen das Böse, der rächende Erzengel, den der Himmel schickt. Ihr Karma. Wenn im Skorpion alles um das Überleben der Familie ging, wächst der Schütze über Naturgesetze, der Biologie hinaus – wendet sich einem höheren Sinn des Lebens zu. Im Skorpion waren die Verstorbenen Mitglieder der Familie, menschlich, samt ihren Fehlern und Schwächen, ihren Wünschen, ihren Träumen. Im Schützen sind sie Lichtgestalten, spirituelle, erhabene We­sen.

Deshalb ist auch der Traum, die geheime, unbewusste Sehnsucht nach einer schier göttlichen Beziehung in Ihnen, die Sie jetzt spüren werden. Egal, ob Sie diesem Menschen im Leben nahestanden oder ob er nur einer tiefen, seelischen Verbindung entspricht, die Sie wie eine unbewusste Sehnsucht in sich tragen. Er wird jetzt da sein, er wird Sie lenken, er wird Sie zu den Zielen führen, die Sie sich vorgenommen haben. Aber vor allem zu einer Entdeckung Ihrer wahren Bedürfnisse. Sie werden erstmals spüren, was Sie wirklich brauchen, was Ihr Leben bereichert, es ausmacht.

Artikelbild und Social Media: Collage mit WillSelarep/iStock und Astrowoche.de