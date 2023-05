Das Neumond-Horoskop im November 2021 für den Skorpion

Sie tragen das Erbe der Ahnen in sich, stärker als jedes andere Sternzeichen prägt Sie das Wesen, die Seele Ihrer Familie. Und deshalb sind Sie als große Mutter, als Zentrum der Verwandtschaft auch das Verbindungsglied hinüber zu den Verstorbenen. Eine Verantwortung, eine Aufgabe, der sich ein Skorpion meist erst in der zweiten Hälfte seines Lebens bewusst wird und in Phasen wie jetzt, wenn der Neumond in Ihrem Zeichen aufgeht – und eine Brücke zu jenen Verstorbenen Ihres Lebens baut, die Ihnen besonders nahestanden, die Sie besonders liebten oder mit Ihnen wie durch ein unsichtbares Band verbunden sind, ohne sie zu kennen.

Wenn Sie Ihrer Stimme folgen, die aus Ihrem Unterbewusstsein aufsteigt, werden Sie Ihr Leben zu einem neuen Anfang führen. Sie werden sich wie in einer geheimen Welt, die nur Sie kennen, eingebettet, daheim angekommen fühlen – aus der Sie neuen Kampfgeist, Selbstsicherheit schöpfen, die Sie anderen überlegen macht.

