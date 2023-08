Das Schutz-Horoskop ab 21.08.2023 für das Sternzeichen Fische

Am Mittwoch beginnt die Jungfrau-Zeit! Für Sie heißt das, dass Ihre Beziehungen auf dem Prüfstand stehen. Nun sind Sie, lieber Fisch, nicht dafür berühmt, hart für sich durchzugreifen. Doch am Dienstag, wenn Mars auf Ihre Herrscherin Neptun haut, könnten selbst Sie das Bedürfnis haben, mehr Akzeptanz von Ihrem Gegenüber zu erhalten. Der kompromisslose Pluto macht Ihnen nämlich mehr als deutlich, was die Menschen, die Sie lieben, derzeit wirklich für Sie fühlen. Sie wollen ein friedvolles Miteinander leben? Dann kämpfen Sie jetzt dafür, indem Sie zu sich selbst und Ihren Bedürfnissen stehen. Eigentlich wartet Ihr Umfeld doch nur darauf, endlich zu wissen, was Sie wirklich wollen.

Ihr Mantra: „Ich spreche meine Gefühle offen aus.“e in der Realität.“