Das Schutz-Horoskop ab 21.08.2023 für das Sternzeichen Schütze

Seit Mars durch die Jungfrau reist, kommen Sie einfach nicht zur Ruhe. Am Dienstag, wenn er sich auch noch mit Neptun streitet, stehen plötzlich Themen und Muster wieder im Raum, die geklärt schienen. Diese Woche ist perfekt, um sie endgültig zu bereinigen. Packen Sie jetzt also den Stier bei den Hörnern, anstatt die Dinge einfach auf gut Glück laufen zu lassen. Dann unterstützt Sie Pluto dieses Wochenende sogar dabei, einen Neuanfang zu wagen. Ob privat oder beruflich: Nichts muss einfach aufgegeben werden. Doch es ist wichtig, die Spielregeln neu zu vereinbaren. Je schneller Sie das angehen, umso weniger wird Mars Sie ärgern, wenn er am Sonntag in die Waage reist. Also, worauf warten Sie?

Ihr Mantra: „Ich gehe mutig in die Offensive!“