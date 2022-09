Die ganz großen Überraschungen wird es in diesem Jahr nicht geben. Dafür aber viele kleine amüsante Erlebnisse. Im Mars-Jahr 2023 finden sich plötzlich Lösungen für anstehende Probleme. Und mit Ihrem Charme und Ihrer Liebenswürdigkeit können Sie viel bewegen. Die Liebe wird sich laut Ihres Jahreshoroskops 2023 für das Sternzeichen Schütze auch von ihrer besten Seite zeigen.

Horoskop 2023 für das Sternzeichen Schütze: Ihre Glückstage

28. Januar 2023: Eine Aussprache bringt Erleichterung.

Eine Aussprache bringt Erleichterung. 3. Mai 2023: Im Job punkten Sie mit kreativen Vorschlägen.

Im Job punkten Sie mit kreativen Vorschlägen. 21. Juli 2023: Es ergibt sich eine lukrative Chance.

Es ergibt sich eine lukrative Chance. 15. September 2023: Lassen Sie sich in Liebesdingen überraschen.

Lassen Sie sich in Liebesdingen überraschen. 18. November 2023: Sie treten sehr überzeugend auf.

Das erwartet den Schützen 2023 in der Liebe

Neues Jahr, neues Glück! Die Chancen stehen gut, dass Sie gleich zu Beginn des neuen Jahres 2023 eine Begegnung haben werden, die Ihr ganzes Leben verändern könnte.

Im Januar beflügelt Sie Venus und bietet Ihnen Unterstützung in Liebesdingen. Öffnen Sie sich einfach für das, was kommt. Lassen Sie sich verzaubern und verführen, der Rest ergibt sich dann von selbst. Natürlich wird es auch bei Ihnen Zeiten geben, in denen Sie vielleicht verunsichert sind, Zweifel bekommen.

Ausgerechnet im Wonnemonat Mai könnten ein paar Wolken über den Liebeshimmel ziehen. Hinterfragen Sie nicht alles doppelt und dreifach, ein bisschen Vertrauen müssen Sie dem*der Partner*in schon entgegenbringen. Auch im Oktober beginnt eine Phase, in der kleine Anflüge von Eifersucht für Ernüchterung und getrübte Stimmung sorgen. Dann sollten Sie eines nicht vergessen: Im Mars-Jahr gibt es kein Jein, da gibt es nur ein eindeutiges Ja oder Nein. So oder so werden die Sterne darauf achten, dass Sie immer genau wissen, woran Sie sind. Sie können eigentlich nicht viel falsch machen. Alles in allem gilt, das Jahr endet, wie es begonnen hat: prickelnd, zärtlich und überglücklich!

Jahreshoroskop 2023: Beruf und Finanzen für den Schützen

Ihr Sinn für Gerechtigkeit und Ihr Teamgeist bringen Sie im Mars-Jahr weit nach oben. Sie wissen, wie Sie Ihren Charme einsetzen müssen, um Chef und Kollegen auf Ihre Seite zu ziehen.

Im Juli und August setzt Ihnen Mars einen Floh ins Ohr, dass Sie alles hinschmeißen und neu durchstarten sollen. Generell ist ja gegen einen Neuanfang nichts einzuwenden, aber für Sie ist die Zeit noch nicht reif. Erst Ende des Jahres können Sie darüber nachdenken. Im September kommt Stabilität in Ihre Finanzen. Merkur hat die eine oder andere glorreiche Idee für Sie. Aus einem Hobby kann z. B. eine lukrative Einnahmequelle werden. Achten Sie im Herbst auf spontane Eingebungen, diese können Sie weit bringen. Sie bekommen Klarheit in einer bestimmten Sache.

Der Schütze und die Gesundheit für das Jahr 2023

Sie haben das Bedürfnis, im Mars-Jahr mehr für Ihre Gesundheit zu tun. Wellness steht an erster Stelle, dann kommt regelmäßiger Sport und ein Ernährungsprogramm, das zu Ihnen passt.

Bis zum 15. Mai beflügelt Sie Jupiter. Sie haben Power ohne Ende und haben das Gefühl, Bäume ausreißen zu können. Im Juli und August muten Sie sich dann ein wenig zu viel zu, Sie stehen unter Stress. Hin und wieder zerrt auch Mars an Ihren Nerven, er macht Sie nervös, Sie schlafen schlecht und Ihr Kreislauf gerät durcheinander. Saturn rät, dass Sie respektvoller mit Ihrem Körper umgehen. Suchen Sie auch nach einem Ausgleich, wenn Ihnen die Arbeit über den Kopf wächst, vielleicht indem Sie meditieren, viel in der Natur spazieren gehen, die Arme öffnen und so neue Energien aufnehmen.

