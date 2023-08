Das Schutz-Horoskop ab 21.08.2023 für das Sternzeichen Widder

Lieber Widder, normalerweise unterstützt Ihr Herrscher, der feurige Mars, Sie bestens dabei, konsequent und aufrecht Ihren Weg zu gehen. Doch diesen Dienstag schwächt der Einfluss des nebulösen Neptuns Ihre Fähigkeit, klar zu erkennen, was auf lange Sicht gut für Sie ist. Sie könnten unvorsichtig werden und sich Ihrem Umfeld von Ihrer undiplomatischsten Seite zeigen. Das kann Ihrer Liebe besonders schaden. Doch zum Glück erstarkt Mars ab Freitag wieder durch Pluto. Wenn er dann am Sonntag in die friedvolle Waage reist, können Sie Ihrem Gegenüber endlich verdeutlichen, was hinter Ihren Kurzschlusshandlungen stand. Lassen Sie sich auf Kompromisse ein – sie bringen Ihnen auf Dauer Glück.

Ihr Mantra: „Ich kläre meine Emotionen, bevor ich handle.“