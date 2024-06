Das Schutz-Horoskop ab dem 10.06.2024: So bewahren Schützen Ihr Liebesglück!

Seit Venus in den Zwillingen steht, kommt Ihr Liebesleben, lieber Schütze, nicht zur Ruhe. Alte Themen tauchen auf, und längst geklärte Muster kommen ohne Vorwarnung zurück. Da auch Sonne und Merkur in Ihren Partnerschaften ordentlich Unruhe stiften, sollten Sie, lieber Schütze, den Stier besser bei den Hörnern packen, anstatt die Dinge einfach laufen zu lassen. Venus unterstützt Sie in dieser Woche sogar dabei, einen Neuanfang zu wagen. Dafür muss nicht gleich die Beziehung aufgegeben werden, doch es ist wichtig, die Spielregeln neu zu vereinbaren. Je schneller Sie das angehen, desto weniger werden die Gestirne Sie in den kommenden Wochen in Bedrängnis bringen. Also, worauf warten Sie?

Ihr Mantra:

Ich gehe in die Liebesoffensive!

