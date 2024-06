So nutzt der Schütze den Sommer am besten

Dass der Sommer uns auf neue und spannende Abenteuer lockt, kommt Ihnen gerade recht, lieber Schütze! Sie zögern nicht lange, lassen alles hinter sich und können es kaum erwarten, neue Orte zu entdecken und Menschen kennenzulernen. Ihr Optimismus ist immer mit dabei und schwebt als Glücksbringer über allem. Denn so genießen Sie die Zeit an der frischen Luft und der Natur in vollen Zügen und denken gar nicht daran, was eventuell schiefgehen könnte!

Doch genau das könnte ihnen zum Verhängnis werden, lieber Schütze! Ihre unbesonnene und risikofreudige Art hat Sie ab und zu schon in schwierige Situationen gebracht. Ist Klippenspringen wirklich eine gute Idee? Sollten Sie Ihr Geld wirklich so unbedacht für Reisen und neue Hobbies ausgeben? Und hat dieser Plan tatsächlich langfristig Bestand? Leider erstrahlt jetzt nicht nur die Natur im Sonnenlicht, sondern auch Ihr Leichtsinn. Sie müssen ein bisschen vorsichtig sein.

Ihr Tipp für den Sommer:

Verantwortung ist leider nichts Saisonales. Auch im Sommer ist eine gesunde Portion Vernunft kein schlechtes Accessoire. Genießen Sie die heiße Jahreszeit und toben Sie sich ruhig aus. Aber denken Sie daran, dass es auch noch ein Danach gibt, das bedacht werden will. Mit einer ausgeglichenen Kombination aus Übermut und Überlegung kann nichts schiefgehen!

