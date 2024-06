Das Schutz-Horoskop ab dem 10.06.2024: So bewahren Steinböcke Ihr Liebesglück!

Lange zwang Sie, lieber Steinbock, der mächtige Pluto in Bezug auf Ihre Bedürfnisse klarer Stellung zu beziehen – ganz besonders in Sachen Liebe. Es galt, mehr Authentizität und Selbstsicherheit in Partnerschaften zu entwickeln und zu zeigen. Wenn sich nun am Dienstag der tapfere Mars mit dem Gott der Unterwelt zusammentut, ist das ein ausgezeichneter Zeitpunkt, um bei dieser Aufgabe einen Schritt weiterzukommen. Dass Sie Ihre Liebe nicht verlieren wollen, ist selbstverständlich, doch wenn Ihr Partner momentan zweideutige Signale sendet, ist es Zeit, klare Grenzen zu setzen. Mit Wankelmütigkeit werden Sie sicher nicht glücklich. Auch wenn es Streit bedeutet, bleiben Sie Ihrem Weg treu.

Ihr Mantra:

Ich stehe zu meinen Werten.

