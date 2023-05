Das Sommer-Horoskop 2019 für das Sternzeichen Steinbock

Zu Beginn des Sommers wissen Sie selbst nicht genau, was Sie wollen. Zudem macht Venus Sie bis 28. Juli sensibler. Ein unbedachtes Wort nehmen Sie sich mehr zu Herzen, doch dafür spüren Sie auch deutlicher, was in Ihrem Gegenüber vorgeht – und als Single, ob der Flirt wirklich zu Ihnen passt. Anfang August zeigen Sie sich selbstsicherer, zudem bringen feurige Löwe-Einflüsse mehr Leidenschaft ins Liebesspiel. Das Highlight wartet aber erst noch auf Sie, das halten Venus und Mars ab 19. August bereit. Jetzt schwelgen Sie gemeinsam in schönen Träumen und zeigen, dass hinter Ihrer coolen Fassade ein kuschelweicher Kern steckt. Solo-Steinböcke machen eine interessante Bekanntschaft, aus der etwas ganz Großes entstehen kann.

Die geheimnisvollen Seiten des Steinbocks: Er kennt den Weg hinauf zum Gipfel