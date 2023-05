So bleibt der Steinbock mithilfe seines Sternzeichens gesund

Alles im Leben hat zwei Seiten, also auch die robuste und resolute Steinbock-Art. Was bei diesen Menschen zu kurz kommt, sind die Gefühle. Natürlich, denn wenn man Schwierigkeiten gewachsen sein will, darf man nicht auf seine Gefühle hören. Hinzukommt in aller Regel eine spartanische Erziehung, in der insbesondere von Seiten des Vaters kaum richtige Nähe und Wärme erfahren werden darf. Das Motto: Wenn man in dieser Welt überleben will, insbesondere etwas erreichen will, dürfen Gefühle keine Rolle spielen. In aller Regel leben daher Steinböcke in fortgeschrittenem Alter allein, weil sie nicht gelernt haben, mit Nähe umzugehen.

Andererseits gehören diese Menschen aber auch zu denjenigen, die am ehesten mit diesem Zustand zurechtkommen. Sie haben eben seit Anbeginn ihres Lebens trainiert, dass man besser nicht auf Hilfe wartet, wenn man etwas erreichen will. Es fehlt ihnen das Gespür, anderen zu vermitteln, dass man Nähe gerne hat und sie auch braucht. Man versäumt außerdem, anderen einen Gefallen zu tun – und kommt dann entsprechend selten in die Situation, so etwas zu erleben. Sie strahlen Stärke aus, selbst dann, wenn es Ihnen hundselend ist.

