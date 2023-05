Aus astrologischer Sicht sind es, ganz allgemein gesagt, vor allem die fixen Zeichen Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann, die sich mit Loslassen und Veränderung sehr schwertun. Besonders stark hängen an alten Gewohnheiten und Lebensstrukturen Stier und Skorpion, da sie ein noch größeres Sicherheitsbedürfnis als der Durchschnitt besitzen. Dieses ist bei Stier- und Skorpion-Aszendent noch stärker viel ausgeprägter als beim Sonnenzeichen. Sie hängen innerlich ihrem alten Partner oft auch dann noch hinterher, wenn man sich äußerlich schon längst getrennt hat.

Skorpion-AC ist ja ein Kontrolltyp, der seinen Partner immer verändern will und großen Einfluss auf ihn ausübt, weshalb er ihn im Falle einer nötigen Trennung auch nur noch ganz schwer loslassen kann. Ein richtiger Skorpion bzw. Skorpion-AC haftet wie ein starker Magnet, den man nicht mehr losbekommt. Nicht wenige Skorpion-Typen bleiben mit ihrem Ex auf immer und ewig verbunden, zumindest auf freundschaftlicher Basis, sollte keine Liebesbeziehung mehr möglich sein. Dass ist aber häufiger dann der Fall, wenn es der Skorpion ist, der geht. Im Falle des Verlassenwerdens kann bei ihm nämlich die Liebe auch ganz schnell in Hass umschlagen.

Der Stier-Aszendent, das Spiegelbild des Skorpions, ist auch so ein Besitztyp, der nicht mehr hergeben will, was er sich einmal einverleibt hat. Fast zwangsläufig resultiert daraus die Schwierigkeit, sich auf neue mögliche Partner nicht richtig einlassen zu können, was viele kostbare Jahre des Nichtauflebens dahinziehen lassen kann. Wer in der Vergangenheit hängt, kann sich unmöglich für die Gegenwart öffnen. Der Traumpartner könnte einem in solchen Situationen begegnen und man würde ihn einfach nicht erkennen.

Nicht so leicht loslassen kann auch der sonst sehr freiheitsliebende Wassermann-Aszendent, was vordergründig ein Widerspruch zu sein scheint. Der Wassermann-AC liebt zwar seine Freiheit und kann sehr eigenwillig sein, ist aber zugleich sehr auf seinen Partner fixiert, den er braucht, um Ordnung in seinem Leben herstellen zu können. Wassermann-AC ist progressiv und fortschrittlich eingestellt, aber wie alle fixen Zeichen hält er sich an Lebensgewohnheiten fest und hat nicht zuletzt oft riesige Furcht vor Veränderungen. Auf jeden Fall kann Wassermann-AC Trennungen wenigstens etwas leichter verdauen als Stier- und Skorpion-AC.

Beim fixen Löwe-Aszendent bricht schnell eine ganze Welt zusammen, wenn eine langjährige Beziehung auseinanderfällt. Oft hat das gar nicht einmal so viel mit der Person zu tun, mit der er verbunden war, als vielmehr mit dem Leben, das er mit seinem Partner zusammen aufgebaut hat und dass eine wichtige Ordnung für ihn darstellte. Trennung ist wie Chaos für ihn, deshalb hält er ebenfalls sehr lange an Beziehungen fest, auch wenn sie noch so schlecht sind. Wird der Löwe-Aszendent gar von seinem Partner bewundert, wird er sich vielleicht niemals von ihm lösen können.