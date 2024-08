Das Sonne-Merkur-Horoskop ab dem 19.08.24: Sternzeichen Stier

Lieber Stier, machen Sie sich bereit, denn beruflicher Erfolg steht endlich vor der Tür! Das Merkur-Sonnen-Treffen am Sternenhimmel bringt frischen Wind in Ihr Berufsleben. Was in den letzten Monaten holprig war, wird diese Woche endlich auf eine ebene Bahn gebracht. Natürlich müssen Sie dafür Ihren Beitrag leisten, aber keine Sorge, die Sterne sind auf Ihrer Seite. Neben den harmonischen Merkur-Mars-Aspekten spielt auch Ihre Herrscherin Venus eine entscheidende Rolle. Im praktischen Jungfrau-Zeichen verleiht sie Ihnen das Feingefühl, das Ihnen bisher gefehlt hat, um sich gegen Konkurrenten durchzusetzen. Nutzen Sie die Gelegenheit und zeigen Sie der Welt, was in Ihnen steckt.

Ihr Erfolgsmantra:

"Ich wage die Veränderung."