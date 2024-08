Venus in der Jungfrau ab 5. August 2024: Diese 3 Sternzeichen können jetzt die Liebe finden!

In den frühen Morgenstunden des 5. August 2024 wechselt Venus gegen 04:22 Uhr in das Sternzeichen Jungfrau und bleibt dort bis zum 29. August, wenn sie weiter in die Waage zieht. Nach dem abenteuerlustigen und leidenschaftlichen Einfluss der Löwe-Venus bringt die Venus in der Jungfrau wieder mehr Struktur und Ernsthaftigkeit in unser Liebesleben. Doch auch auf andere Lebensbereiche hat sie einen positiven Einfluss.

Worauf wir uns mit der Venus in der Jungfrau in den nächsten Wochen einstellen können und welche drei Sternzeichen sie mit den schönsten Liebesenergien beeinflusst, verraten wir hier.

