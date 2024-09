Herbsttypologie: So machen Zwillinge das Beste aus der goldenen Jahreszeit!

Der Wechsel von einer Jahreszeit zur nächsten kann für manche Sternzeichen eine große Herausforderung sein. Nicht aber für Zwillinge! Sie sind dafür bekannt, mit Veränderungen sehr gut umzugehen und das Beste aus jeder Situation zu machen. Ihre Anpassungsfähigkeit sorgt auch im Herbst dafür, dass Sie eine tolle Zeit haben und sich schnell auf die neue Atmosphäre einstellen können.

Das Einzige, was Ihnen nun wirklich zu schaffen macht, ist, dass die sozialen Kontakte langsam aber sicher nachlassen. Zwillinge würden am liebsten jeden Tag unter Menschen sein, neue Bekanntschaften machen und sich ausgiebig unterhalten und austauschen. Im Herbst neigen wir allerdings dazu, uns eher zurückzuziehen, weniger auszugehen und mehr Zeit in unseren eigenen vier Wänden zu verbringen. Ein Umstand, der bei den quirligen Luftzeichen schnell zu Langeweile führen kann!

Ihr Tipp für den Herbst:

Wichtig ist es für Zwillinge also, dass Sie lernen, eine gute Zeit mit sich selbst zu haben. Sie brauchen keine andere Person, um Spaß zu haben und Aktivitäten nachzugehen, die Ihnen Freude bereiten. Sie selbst sind Ihre beste Gesellschaft! Sagen Sie sich also, wenn Sie im Herbst alleine sind, folgendes Mantra: "Wenn niemand Zeit für mich hat, verabrede ich mich mit mir selbst!" So wird Ihnen definitiv nicht langweilig und Sie haben eine*n tolle*n Freund*in immer mit dabei!