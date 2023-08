Das Sternschnuppen-Horoskop ab 12. August 2023: Sternzeichen Fische

Fische haben einen natürlichen Bezug zu den Wundern der Sternschnuppen. Sie leben in einer Welt, in der Wünschen noch hilft. Tatsächlich führt dies aber hin und wieder dazu, dass Sie vor lauter Staunen über die Wunder der Welt ganz vergessen, dass Wünsche auch formuliert werden müssen, bevor sie sich erfüllen! Dabei gilt auch für Sie, liebe Fische-Geborene, gerade jetzt in der Liebe: Sie haben drei Wünsche frei! Verfolgen Sie daher unser Sternschnuppenritual ganz genau und machen Sie dem Universum auf diese Weise klar, was es zu verwirklichen gilt. Ihre Chancen, dass Sie bekommen, was Sie wollen, stehen gut!

Sternschnuppenwunder der Fische: Mein Wunsch besitzt die Kraft der Gischt auf den Wellen! Ich verwandle meine Wünsche in Wirklichkeit!