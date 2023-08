Horoskop für die Sternschnuppennacht vom 12. auf den 13. August: So erfüllen sich jetzt alle Wünsche!

Eigentlich nichts weiter als kleine Gesteinskörnchen, die in der Atmosphäre verglühen. In der Zeit vom 17. Juli bis zum 24. August kreuzt die Staubspur des Kometen 109P/Swift-Tuttle die Bahn der Erde. Sie werden Perseiden genannt, weil sie immer im Sternbild des Perseus erscheinen. Bei guten Beobachtungsbedingungen können wir zur Zeit des Maximums in der Nacht auf den 13. August bis zu 120 Sternschnuppen in der Stunde sehen! Die beste Zeit, um die Perseiden zu beobachten ist zwischen 2 und 4 Uhr nachts.

