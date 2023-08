Das Sternschnuppen-Horoskop ab 12. August 2023: Sternzeichen Zwillinge

Zwillinge hatten es nicht leicht in der Liebe in den letzten Wochen. Immer wieder mussten Sie zusehen, wie gute Ansätze in Richtung einer positiven Entwicklung sich als Illusion herausgestellt haben. Weil Sie vieles nicht so sehr an sich heranlassen, haben Sie dem Spiel zugesehen und sich selbst gut zugeredet, nach dem Motto: Die Hoffnung stirbt zuletzt! Doch wenn Sie in sich hineinlauschen, dann hören Sie da eine Stimme, die ganz deutlich sagt, dass Sie von einem toten Pferd besser absteigen, als ihm weiter sinnlos die Sporen zu geben. Es ist verlorene Liebesmüh! Was aber nun tun? Erkennen Sie den Irrtum!

Sternschnuppenwunder der Zwillinge: Mein Wunsch besitzt die luftige Kraft der Feder! Ich folge von jetzt an der Stimme meines Herzens!