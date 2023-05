Das Sternstunden-Horoskop für das Sternzeichen Löwe

Sie empfinden das kosmische Gewitter wie einen kühlen Regen nach einem heißen Tag. Uranus steht im Trigon zu Ihnen und Merkur im beflügelnden Sextil. Sie wollen Ihre Freiheit. Jede Fessel, jeder Zwang muss weg. Sie werden sich befreien.

Der Uranus-Pluto-Orkan am Mittwoch: Sie spüren, dass Sie Ihr Leben radikal verändern müssen, um glücklich zu werden. Sie drängen zur totalen Befreiung, auch auf Kosten des Partners oder der Familie. So geht es nicht mehr weiter, das wissen Sie.

Der Uranus-Merkur-Sturm am Donnerstag: Wie Sie bisher Ihr Leben eingerichtet haben, was Sie bisher dachten und was Ihren bisherigen Überzeugungen entsprach, empfinden Sie als überholt. Es befriedigt Sie nicht mehr. Vielleicht stimmt es auch in der Beziehung nicht mehr. Sie werden es verändern. Warten Sie den richtigen Zeitpunkt ab, wenn Ihre Sternstunde gekommen ist und alles so leicht erscheint.

Das Merkur-Pluto-Gewitter am Donnerstag: Sie geben noch nicht auf, Sie wollen Ihren Partner davon überzeugen, dass es nicht mehr so weitergehen kann. Vielleicht ist das ein Weg, den Sie gemeinsam beschreiten.

Ihre Sternstunde: Am 14. Dezember um 12.25 Uhr bringt Sie eine schnelle Entscheidung mit Merkur und Uranus im Trigon weiter.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Löwe!