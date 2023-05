Das Sternstunden-Horoskop für das Sternzeichen Waage

Sie stehen mittendrin im Sturm. Der Merkur leuchtet aus Ihrem Sternzeichen und Uranus in herausfordernder Opposition. Und Pluto, der sie unter schier unerträglichen Druck setzt, steht im fesselnden Quadrat. Sie geraten aus der gewohnten Balance, stehen unter Spannung. Manchmal sehr nahe daran, zu explodieren.

Der Uranus-Pluto-Orkan am Mittwoch: Sie möchten hinschmeißen, einfach davonrennen, Beruf , Beziehung hinter sich lassen – manchmal überkommen Sie diese Anwandlungen, trotz Ihrer ausgeglichenen Art. Etwas stimmt nicht mehr.

Der Uranus-Merkur-Sturm am Donnerstag: Sie reden jetzt viel und am meisten mit sich selbst. Und bei diesen Selbstgesprächen kommen Sie der Wahrheit sehr nahe. Egal, was Ihnen Ihre Eingebungen sagen, die Sie jetzt ganz spontan haben und die Sie nicht wegschieben sollten, auch wenn Sie unbequem sind. Erkennen Sie die tiefen Einsichten, die dahinter aufleuchten. Finden Sie sich damit ab. Wer sich jetzt gegen seine Gefühle stellt, wer seine innere Stimme missachtet, stellt sich gegen sich selbst.

Das Merkur-Pluto-Gewitter am Donnerstag: Sie fühlen, dass Sie jetzt mit ein bisschen Taktik und Hinterlist das erreichen könnten, was Sie anstreben. Warten Sie dennoch ab, bis Ihre Stunde gekommen ist.

Ihre Sternstunde: Am 9. November um 8.27 Uhr schlägt Ihre Glücksstunde in Sachen Liebe.

