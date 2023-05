Das Sternstunden-Horoskop für das Sternzeichen Krebs

Sie stehen im Zentrum des Sturms mit Pluto in provozierender, herausfordernder Opposition. Uranus und Merkur im fesselnden Quadrat. Intensiver geht es nicht mehr. Es wird nach dieser Woche in Ihrem Leben nichts mehr so sein, wie es jetzt ist. Sie reißen Mauern ein.

Der Uranus-Pluto-Orkan am Mittwoch: Die große Befreiung. Sie lehnen sich gegen jegliche Abhängigkeit und Unterdrückung auf. Was Ihnen den Mut raubt, die Lebensfreude nimmt, ertragen Sie nicht mehr. Sie stehen unter Spannung.

Der Uranus-Merkur-Sturm am Donnerstag: Das ist nicht mehr Ihr Leben. Man hat es Ihnen aufgedrängt, aufgezwungen. Sie müssen da raus. Aber jetzt noch nicht, warten Sie Ihre Sternstunde ab, diese kommt früh genug!

Das Merkur-Pluto-Gewitter am Donnerstag: Nach dieser Aussprache gibt es keinen Weg mehr zurück. Überlegen Sie jedes Wort, Sie neigen zu einer Offenheit und Ehrlichkeit, die tief verletzt und viel zerstört.

Ihre Sternstunde: Am 5. Oktober um 11.45 Uhr sorgen Merkur und Saturn in Konjunktion für Klarheit.

