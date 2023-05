Das Sternstunden-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion

Das Sternengewitter zieht an Ihrem Leben vorbei. Nur Pluto steht in einem positiven Sextil zu Ihnen, so dass die Ausläufer des Sturms ziemlich viel durcheinander wirbeln. Aber Pluto hat als Ihr Lebensstern einen tiefen, entscheidenden Einfluss auf Ihr Leben. Sie empfinden ihn als eine Kraft, die Sie aufrüttelt.

Der Uranus-Pluto-Orkan am Mittwoch: Sie ertragen die schwächste Fessel nicht mehr. Ihr Gefühl der Abhängigkeit und Ihr Aufbegehren dagegen verdüs-tert Ihre Stimmung. Sie übertragen dieses Gefühl auf die Menschen, die Ihnen nahe sind.

Der Uranus-Merkur-Sturm am Donnerstag: Sie leiden unter der eigenen Unzufriedenheit. Sie geben den anderen die Schuld für Kompromisse, für Zugeständnisse, zu denen Sie sich hinreißen ließen. Aber bedenken Sie: Sie haben sich verbiegen lassen, nicht die anderen. Sie haben einen Weg eingeschlagen, der nicht der richtige war. Aber Sie werden es begreifen, wenn Sie jetzt erkennen, was zu tun ist, was Sie sich selbst schuldig sind.

Das Merkur-Pluto-Gewitter am Donnerstag: Sie neigen zur Intoleranz und zu schonungslos offenen, verletzenden Worten. Zügeln Sie sich, sonst werden Sie viel zerstören.

Ihre Sternstunde: Am 9. Oktober um 10.03 Uhr verbinden sich Venus und Pluto im Trigon. Ihrer Ausstrahlung kann sich keiner entziehen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Skorpion!