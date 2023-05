Das Sternstunden-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann

Es wird sich diese Woche sehr viel verändern in Ihrem Leben. Ihre Einstellung zu den Menschen, die Sie umgeben, zum Beruf, zu den Freunden, zum Leben. Uranus im aufbauenden Sextil zu Ihnen und Merkur im positiven Trigon – Sie neigen zu rigorosen, explosiven Veränderungen.

Der Uranus-Pluto-Orkan am Mittwoch: Was Sie erreichten, was Sie anstrebten, erscheint Ihnen als eine unerträgliche Last. Aber es ist nicht alles schlecht, was zum gewohnten Leben gehört. Das müssen Sie erkennen und akzeptieren.

Der Uranus-Merkur-Sturm am Donnerstag: Sie neigen zu verrückten Ansichten und verwerfen heute, wovon Sie gestern noch überzeugt waren. Aber im Kern dieser Einsichten ist die Wahrheit, ist die Lösung Ihrer Probleme, die Sie jetzt erkennen.

Das Merkur-Pluto-Gewitter am Donnerstag: Sie wirken ziemlich verbohrt, was gar nicht zu Ihnen passt. Sie wollen die Menschen von Ihren Erkenntnissen überzeugen, auch wenn die noch so verrückt sind. Konzentrieren Sie sich mehr auf sich selbst.

Ihre Sternstunde: Am 9. November um 8.27 Uhr helfen Ihnen Venus und Jupiter im Trigon in Sachen Liebe .

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Wassermann!