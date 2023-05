Das Sternstunden-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock

Der Sternensturm fegt direkt durch Ihr Leben mit Pluto im eigenen Sternzeichen, Uranus und Merkur im fesselnden Quadrat. Sie lehnen sich gegen alle Zwänge auf, die Sie sich einst freiwillig auerlegt haben.

Der Uranus-Pluto-Orkan am Mittwoch: Sie stehen unter einer enormen Anspannung. Sie fühlen sich gefangen in Ihrem Job , vom Stress, dem Sie ausgeliefert sind, von den Raten, die Sie bezahlen müssen.

Der Uranus-Merkur-Sturm am Donnerstag: Sie erkennen, was in Ihrem Leben richtig und falsch gelaufen ist. Was Sie getan haben, nur um andere glücklich zu machen und wo Sie selbst dahinter standen. Sie werden sich befreien – zum richtigen Zeitpunkt.

Das Merkur-Pluto-Gewitter am Donnerstag: Es entspricht nicht Ihrer Art, zu offene, manchmal verletzende Geständnisse zu machen – aber Sie werden es tun. Überlegen Sie jedes Wort.

Ihre Sternstunde: Am 16. Oktber um 14.32 Uhr haben Sie mit Merkur und Venus im Sextil die richtigen Argumente.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Steinbock!