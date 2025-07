Das Traumsterne-Horoskop ab dem 22. Juli 2025: Sternzeichen Fische

Lieber Fisch, diese Woche dürfen Sie sich treiben lassen. Nicht unbedingt ziellos, aber voller Vertrauen in das Glück. Uranus schenkt Ihnen eine Begegnung, die Ihre Sicht auf die Zukunft verändert. Die Sonne stärkt Ihr Selbstwertgefühl, indem Sie sich nicht mehr vergleichen, sondern erkennen, dass Sie niemandem etwas beweisen müssen. Der Neumond schenkt Ihnen Raum für ein kleines Wunder. So etwas wie eine neue Liebe, eine alte Sehnsucht oder einen Wunsch, der leise Gestalt annimmt. Neptun, Ihr Herrscherplanet, bringt Ihnen Nähe ohne Bedingung. Entweder in einer Beziehung, einer Freundschaft, oder vielleicht sogar in Ihnen selbst. Ihre Gefühle führen Sie richtig, wenn Sie ihnen zuhören. Jetzt dürfen Sie weich werden und dabei Stärke zeigen.

Ihr Traumsterne-Mantra:

"Ich finde Kraft in der Sanftheit."