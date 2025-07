Das Traumsterne-Horoskop ab dem 22. Juli 2025: Sternzeichen Steinbock

Sie, lieber Steinbock, sind bekannt für Ihre Klarheit, doch in dieser Woche erkennen Sie die Kraft der Intuition. Uranus bringt Sie auf eine ungeplante Fährte, die Ihr Innerstes berührt. Es geht nicht um einen neuen Weg, sondern um eine andere Art, diesen zu gehen. Die Sonne schenkt Ihnen Zuversicht und stärkt Ihre Überzeugungen. Der Neumond erinnert Sie daran, dass Sie nicht alles allein tragen müssen. Loslassen ist kein Kontrollverlust, sondern Vertrauen. Es gibt viele stille Unterstützer in Ihrem Leben, die nicht ständig auf Sie einreden, sondern immer an Ihrer Seite bleiben. Sie dürfen in dieser Woche los- und zulassen.

Ihr Traumsterne-Mantra:

"Ich darf weich sein, ohne meine Kraft zu verlieren."