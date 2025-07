Das Traumsterne-Horoskop ab dem 22. Juli 2025: Sternzeichen Schütze

Lieber Schütze, diese Woche könnte das Abenteuer sein, auf das Sie gewartet haben. Uranus wirbelt alles durcheinander und macht Platz für etwas Unerwartetes. Die Sonne lädt Sie ein, groß zu denken und tief zu fühlen. Jetzt treten Sie eine Reise mitten in Ihr Innerstes an. Der Neumond öffnet ein seelisches Tor für etwas, das Sie bisher nicht ganz an sich herangelassen haben. Neptun führt Ihnen jemanden zu, der Sie nicht festhält, sondern inspiriert. Jemand, mit dem Sie wachsen dürfen, ohne sich zu verbiegen, und genau das macht die neue Richtung aus.

Ihr Traumsterne-Mantra:

"Ich entdecke mich mit jedem Schritt, den ich wage, neu."